BOCCIATO EMENDAMENTO FDI PER APERTURA SERALI BAR E RISTORANTI. ASTENSIONE LEGA E FORZA ITALIA

E’ stato bocciato l’emendamento, proposto dal Gruppo Fratelli d’Italia al Senato, nel corso della conversione in Legge dell’ultimo Decreto Covid, che proponeva l’apertura, anche durante gli orari serali, per ristoranti e bar nelle regioni in Zona Gialla. La proposta, insieme al voto favorevole di FDI e di alcuni indipendenti, ha fatto registrare l’astensione di Lega e Forza Italia ed il voto contrario di Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Italia Viva e Leu.

Questo il commento del senatore di FDI Antonio Iannone: “Vergogna al Senato! Bocciato l’emendamento di Fratelli d’Italia al dl Covid per la riapertura di bar e ristoranti fino alle ore 22 invece delle 18. Solo FdI ha votato a favore, tutti gli altri voto contrario o astenuti. Ecco il risultato del governo della ‘grande ammucchiata.”