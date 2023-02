COMUNALI 2023. IL GOVERNO DIVISO TRA IL 7 ED IL 14 MAGGIO PER IL VOTO AMMINISTRATIVO

O 7 Maggio o 14 Maggio, con gli eventuali turni di ballottaggio il 21 o il 28 Maggio. Sono queste le date sul tavolo del Ministro dell’Interno Piantedosi che, nel corso di questa settimana, emetterà il decreto per la fissazione della data per le Comunali 2023. Il Governo Meloni punta a stringere i tempi, a ridurre l’attesa prima dell’appuntamento con il voto per le Comunali della Primavera: c’è anche l’esigenza di tutelare la fine dell’anno scolastico che, dopo due anni di restrizioni, quest’anno vedrà il ritorno alla normalità per gli esami di fine anno. In ogni caso, chiusa la fase delle Regionali per Lazio e Lombardia, il Ministro dell’Interno punta a chiudere in tempi rapidissimi la partita per la scelta della data per la celebrazione delle Comunali 2023.

