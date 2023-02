PRIMARIE PD, PRIMA FASE. STEFANO BONACCINI OTTIENE L’80% IN PROVINCIA DI SALERNO

“Oggi abbiamo riscontrato tanto entusiasmo e una straordinaria partecipazione democratica tra gli iscritti del Partito, in un clima di assoluta serenità. Una giornata importante per l’intera comunità democratica in tutto il Paese. I numeri hanno confermato un forte sostegno in Provincia di Salerno al candidato alla segreteria nazionale Stefano Bonaccini.

Lo scrive il deputato del Pd Piero De Luca.

La proposta messa in campo da Stefano è stata premiata da un consenso che supera l’80 % delle preferenze nella città capoluogo e negli altri circoli della provincia. Risultati in linea con il trend largamente positivo per la mozione Bonaccini registrato in tutta la Regione Campania. Partiamo da qui per continuare con il lavoro di mobilitazione in vista delle primarie nei gazebo del prossimo 26 febbraio”.