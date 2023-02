PD SALERNO. VINCENZO LUCIANO: “SODDISFATTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRIMA FASE PRIMARIE”

“Oggi è stata una grande festa della democrazia. Siamo soddisfatti sia per la partecipazione dei tanti iscritti sia per l’impegno dei volontari. Abbiamo registrato un clima di grande serenità e mobilitazione”.

Così il Segretario provinciale Vincenzo Luciano commenta i risultati della prima fase delle primarie del Pd a Salerno e in Provincia.

“Il risultato in questa prima fase del congresso certifica che la maggioranza degli iscritti del salernitano – nella Città capoluogo come anche in tutta la Provincia – vede in vantaggio Stefano Bonaccini. Lavoreremo, da subito, all’organizzazione dell’ultima fase delle primarie aperte del 26 febbraio – conclude il

Segretario – con la carica della partecipazione riscontrata in questi giorni, ma convinti che ci sia ancora molto lavoro da fare per coinvolgere ancor più elettori e simpatizzanti del Pd”.

