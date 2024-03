COMUNALI 2024. IL M5S STABILISCE LE REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A SINDACO

Anche per la tornata elettorale 2024 il Movimento 5 Stelle, tramite il suo blog, ha stabilito le regole per la presentazione delle candidature a sindaco all’interno dei Comuni, chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale. La procedura si divide in due fasi: la prima…

prevede che per ciascuno dei Comuni che vanno al voto, il candidato Sindaco del MoVimento 5 Stelle o il capolista della lista del MoVImento 5 Stelle nel caso di una eventuale coalizione o una persona eventualmente incaricata dalla lista stessa, dovrà chiedere l’autorizzazione preventiva del Presidente del MoVimento 5 Stelle alla presentazione di una proposta di lista.

Una volta che la lista sarà autorizzata, si dovrà procedere alla formazione della proposta di lista di candidati e, per ottenere la certificazione della stessa, dovrà curare la trasmissione della documentazione richiesta da parte di ciascun candidato e il programma elettorale della lista, con le modalità e nei tempi che gli saranno indicati.

Ogni candidato, inoltre, dovrà produrre obbligatoriamente la seguente documentazione:

curriculum vitae (privo dei dati sensibili quali indirizzo di residenza, recapito telefonico e mail);

certificato penale del casellario giudiziale generale (art. 24 T.U.) con data non anteriore a 90 giorni dalla data delle elezioni; non sono ammesse autocertificazioni; (NON SONO VALIDI I CERTIFICATI RILASCIATI AI SENSI DELL'ART. 29 "PER RAGIONI DI ELETTORATO" O ANCHE DETTO "PER USO ELETTORALE");

certificato dei carichi pendenti (art. 27 T.U.) con data non anteriore a 90 giorni dalla data delle elezioni; non sono ammesse autocertificazioni;

copia del documento di identità in corso di validità.

solo ed esclusivamente per coloro che sono residenti in una provincia diversa da quella in cui presentano la candidatura è necessario allegare autodichiarazione, datata e sottoscritta, attestante, sotto la propria responsabilità, il proprio domicilio personale o professionale nella provincia di candidatura.