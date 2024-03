A MILANO IL GRUPPO BONACCINI DEL PD LANCIA CON PIERO DE LUCA LA CORSA VERSO LE EUROPEE

Stefano Bonaccini, con il suo gruppo interno al Partito Democratico, da Milano, lancia la corsa verso le Europee per avere spazi adeguati nelle liste che, già da domani, la Segreteria Nazionale dovrà iniziare a predisporre. E, a Milano, insieme agli altri dirigenti del Gruppo Bonaccini anche il deputato Piero De Luca.

“Dobbiamo impegnarci nei prossimi mesi,” scrive Piero De Luca, ” come Partito Democratico, per eleggere a Bruxelles rappresentanti che lavorino per rafforzare e non per indebolire la nostra casa comune come vogliono i sovranisti. Questo per difendere con determinazione nei prossimi anni i diritti fondamentali e i nostri valori di pace, libertà e democrazia, che non sono garantiti per sempre, dentro e fuori dei nostri confini.”

La questione “candidature” è tutt’latro che definita in casa Pd, soprattutto nel Collegio del Sud Italia dove ci sono ben due uscenti (Franco Roberti ed Andrea Cozzolino) che, per motivi diversi, hanno rinunciato alla propria ricandidatura. Giosy Ferrandino, invece, dopo l’elezione del 2019, ha lasciato il Pd per transitare all’interno di Azione.