CASTELNUOVO CILENTO. ANNA CERBONE: “MI CANDIDO A SINDACO PERCHE’ HO IL PAESE NEL CUORE”

“Mi candido a Sindaco perchè, come indica il nome della lista, ho Castelnuovo Cilento nel cuore! Un legame indissolubile lega questa terra a me e a chi condivide con me questa esperienza politica e di vita. La nostra più grande sfida:

porre massima attenzione alle problematiche di tutti i giorni, non tralasciando le progettualità più ampie, che daranno un valore aggiunto alla crescita del nostro territorio.

Programmare il presente ed il futuro, per creare un comune a misura di tutti.”

Lo scrive Anna Cerbone, candidata a Sindaco per il Comune di Castelnuovo Cilento.

Castelnuovo Cilento ha bisogno di persone di buona volontà, che, da sempre, hanno a cuore e nel cuore il bene della Comunità e, che per la Comunità, si sono sempre adoperate fattivamente, rimboccandosi le maniche, perché hanno sempre visto nei propri concittadini la vera grande famiglia di cui far parte.

Amministreremo il Comune di Castelnuovo Cilento con competenza, rispettando i ruoli politici ed il ruolo degli amministrativi, le decisioni saranno adottate collegialmente e con costante programmazione e verifica dell’azione politica . I progetti e la realizzazione degli stessi deve comprendere le effettive necessità dei cittadini, perchè al centro della politica ci sarà la gente di Castelnuovo Cilento, con le loro vite, i loro affetti, i loro problemi, le loro speranze. Ma ciò non basta! Occorre essere ambizioni e andare oltre!

Vivendo in un contesto più ampio, che va oltre i nostri confini territoriali, le nostre politiche di sviluppo coinvolgeranno gli enti e le istituzioni sovracomunali, nonchè l’intero comprensorio socio-politico ed economico di cui facciamo parte, per programmare e progettare lo sviluppo dell’intero Cilento,

in collaborazione con le realtà politiche e amministrative presenti intorno a noi, dalla costa all’entroterra.

Il cuore di Castelnuovo Cilento pulsa in un corpo e per un corpo che si chiama Cilento.

Da qui costruiremo il nostro Futuro.

Il Futuro è Ora!