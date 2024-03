REGIONALI IN ABRUZZO. IL CENTRO DESTRA UNITO E CON UN CANDIDATO AFFIDABILE TORNA A VINCERE

Ci sono, essenzialmente, due condizioni che devono avverarsi per garantire la vittoria al centro destra alle Regionali: la prima è quella di una coalizione unita (magari con una legge elettorale che non preveda il voto disgiunto), la seconda è quella, invece, di mettere in campo un candidato affidabile, come puo’ essere Marco Marsilio, il Presidente dell’Abruzzo riconfermato con oltre il 53% delle preferenze dei cittadini. Una formula abbastanza semplice e chiara contro la quale, questa volta, si è scontrato il Campo Largo dove il Partito Democratico ottiene il risultato previsto alla vigilia (oltre il 20%) ma a steccare è, in maniera clamorosa, il Movimento 5 Stelle fermo al 7%. Nella vittoria di Marsilio c’è la tenuta di Fratelli d’Italia ma anche un’ottima performance di Forza Italia che, nel Collegio del Sud Italia, nel quale è compreso lo stesso Abruzzo, si appresta a vivere una campagna elettorale importante, sicuramente a doppia cifra.

