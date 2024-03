NOCERA SUPERIORE. FDI RESTA CON FRANCO PAGANO SINDACO: NESSUN PASSO INDIETRO

Fratelli d’Italia era e resta con Franco Pagano, il vincitore delle Primarie dello scorso Giugno, indicato dagli iscritti e non solo, come candidato Sindaco per il Comune di Nocera Superiore. Anche se il nome di Pagano, almeno per il momento, non ha registrato la convergenza di nessuno degli altri partiti del centro destra, FDI non fa nessun passo indietro sul nome dell’attuale consigliere comunale di opposizione, rimasto, nei fatti, in silenzio, rispetto ad una campagna elettorale che nel Comune di Nocera Superiore stenta a decollare. E cosi’ quando mancano meno di 90 giorni all’appuntamento elettorale con le Comunali, a Nocera Superiore il nome di Franco Pagano resta quello sostenuto da Fratelli d’Italia.

