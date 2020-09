COMUNE DI BARONISSI. AL VIA IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PER I FITTI

l Comune informa che sono in pagamento i contributi alloggiativi 2019 assegnati a 234 nuclei familiari beneficiari di Baronissi. Le risorse ammontano complessivamente a 140.293 euro. Il pagamento del contributo verrà effettuato tramite bonifico per coloro che hanno comunicato le coordinate bancarie o a sportello presso la tesoreria comunale BCC Monte Pruno. Al momento possono riscuotere i contributi le famiglie con l’iniziale del cognome dalla A alla E. Entro fine settimana sarà completato l’iter amministrativo per tutti i beneficiari.

