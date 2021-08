COMUNE DI BRACIGLIANO. ARRIVANO I FONDI PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO

1.627.676,79 euro: a tanto ammonta il finanziamento ottenuto dal Comune di Bracigliano per la realizzazione di un asilo nido alla frazione San Nazario.

I fondi derivano da un decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero dell’istruzione e con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tale decreto, ha consentito l’approvazione della graduatoria e individuazione in via provvisoria degli enti ammessi a finanziamento, delle richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025, per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, di cui all’Avviso pubblico del 22 marzo 2021.

“Una buona notizia – ha commentato il Sindaco Antonio Rescigno – che giunge in un momento nel quale gran parte della attività istituzionali si fermano per la consueta pausa estiva. Tuttavia, la nostra Amministrazione resta sempre attiva e attenta all’intercettazione di fondi che possano portare benefici alla nostra collettività”.

Una volta intercettati i fondi, i passi successivi saranno quelli di indire una gara per l’individuazione della ditta che eseguirà i lavori di realizzazione della nuova scuola materna.