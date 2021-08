L’APPELLO DELLA BCC DI MONTE PRUNO: “ATTENZIONE ALLE FRODI, NON DATE CODICI DI ACCESSO”

Nelle ultime ore sono giunte alla Banca Monte Pruno dal Servizio Information Security alcune importanti raccomandazioni circa un possibile attacco di tipo fraudolento verso gli utenti Inbank.

È utile ed indispensabile richiamare, ancora una volta, l’attenzione di tutta la clientela a queste potenziali azioni finalizzate a compiere vere e proprie frodi attraverso l’arrivo di messaggi e/o telefonate sul proprio cellulare.

L’attacco, per l’appunto, in questo caso, è perpetrato prevalentemente mediante canale telefonico, dove il cliente viene invitato, da un inesistente dipendente della Banca, a fornire le proprie credenziali di accesso ad Inbank, motivando la richiesta, con urgente necessità, di dover bloccare disposizioni fraudolente effettuate sul proprio conto corrente.

Si tratta di una tecnica molto insidiosa, in quanto, induce il cliente a fornire credenziali di accesso ai presunti operatori, limitando la capacità del cliente di rilevare la potenziale frode.

È fondamentale sottolineare, al fine di limitare al massimo i rischi connessi a questi attacchi, di NON COMUNICARE MAI le credenziali di accesso Inbank e relativa password ad alcun dipendente o collaboratore della Banca Monte Pruno né tantomeno a soggetti terzi, in quanto, in tali telefonate verranno richiesti i codici di accesso e password OTP alla piattaforma per poi disporre i bonifici.