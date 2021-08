EBOLI, COMUNALI 2021. TONINO CUOMO: “SUBITO UN PIANO PER LA SICUREZZA DELLE SCUOLE”

“In vista della riapertura delle scuole, nel rispetto dei protocolli previsti ed in collaborazione con i dirigenti d’istituto, occorre mettere in sicurezza gli edifici scolastici, per garantire sicurezza a personale e studenti ed assicurare tranquillità alle famiglie. ”

Lo scrive il candidato sindaco per il Comune di Eboli Tonino Cuomo.

Al commissario prefettizio chiedo di approntare un piano di manutenzione di strutture ed impianti, prima che inizi l’anno scolastico, lanciando un messaggio di serenità per le famiglie e per quanti si apprestano al nuovo anno scolastico