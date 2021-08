SALERNO, COMUNALI 2021. SABATINO (FDI): “ARCO DEI DIAVOLI ABBANDONATO A SE STESSO”

Andrea Sabatino, candidato al consiglio comunale di Fratelli d’Italia che in una nota esordisce così: “A Salerno il diavolo fa gli archi, ma non i coperchi! Se la leggenda dice il vero, l’arco dei diavoli è stato fatto in una notte, ma dagli inferi non hanno mandato ancora i fondi per la manutenzione!”. Una provocazione molto pungente quella dicandidato al consiglio comunale di Fratelli d’Italia che in una nota esordisce così: “A Salerno il diavolo fa gli archi, ma non i coperchi! Se la leggenda dice il vero, l’arco dei diavoli è stato fatto in una notte, ma dagli inferi non hanno mandato ancora i fondi per la manutenzione!”.

“È scandaloso – prosegue Sabatino – che un simbolo del nostro patrimonio artistico e culturale sia completamente abbandonato a se stesso, in attesa di qualche fantomatico privato che dia fondo alle proprie finanze per poterlo mettere in sicurezza e manutenere. Questo è solo l’ultimo e più clamoroso episodio della totale incuria in cui versa il patrimonio della nostra città”.

“Il nostro centro storico – conclude Sabatino – è ricco di bellezze poco conosciute perché inaccessibili o abbandonate. Salerno, per molti Salernitani, è una città da scoprire, per i turisti, invece, una tappa di passaggio che non si fissa nei ricordi. Dobbiamo invertire questa tendenza e partire, subito, con un programma di restauro ed affido delle tante chiese, chiostri e palazzi storici della nostra città. Questo è il lascito tramandatoci dalle generazioni che ci hanno preceduto, ripristiniamone il giusto Valore”.