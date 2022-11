COMUNE DI PELLEZZANO. VENERDI’ 18 NOVEMBRE CONSIGLIO COMUNALE PER APPROVAZIONE DEFINITIVA PUC

Per l’occasione l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐫𝐚 ha previsto la convocazione di una seduta pubblica, alle ore 19.00, in sessione straordinaria presso l’Aula Consiliare “Aldo Moro” di Palazzo di Città per deliberare in ordine alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, sui quali spicca Il PUC, insieme al Piano di zonizzazione acustica – Valutazione Ambientale – Normativa Tecnica attuativa (NTA) e Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale ((RUEC) – Atti di programmazione degli interventi.