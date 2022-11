DAL CONSORZIO ASI DI SALERNO LA PROPOSTA DI LEGGE PER COMUNITA’ ENERGETICA IN ZONA INDUSTRIALE

Si è svolta stamani presso il Consorzio Asi di Salerno una conferenza stampa sul tema dell’istituzione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili nelle aree industriali.

Con il Presidente Antonio Visconti hanno partecipato l’ing. Andrea Prete, presidente della CCIAA di Salerno e l’on. Piero De Luca, vicecapogruppo alla Camera dei Deputati, primo firmatario della proposta di legge sulla semplificazione e la diffusione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili per le aree produttive. In videoconferenza la presidente di Legambiente Campania Mariateresa Imparato.

“È stato un confronto produttivo- ha spiegato il Presidente Visconti- che parte dalla proposta di legge presentata dall’On. Piero De Luca in parlamento. Viviamo un momento di crisi economica senza precedenti con tante aziende in crisi a causa dell aumento dei costi dell energia e del caro bollette. Immaginare di estendere la possibilità di istituire delle comunità energetiche nelle zone asi sarebbe una rivoluzione con vantaggi economici a beneficio delle imprese e degli imprenditori di tutto il nostro Paese. Ci auguriamo-ha concluso Visconti- che questa proposta trovi il favore di tutte le forze politiche e che venga approvata al più presto in Parlamento”.