BCC MONTE PRUNO. NUOVO INFOPOINT NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TEGGIANO

Il moderno Info Point, Cassa Self 24/24 e Bancomat di ultima generazione della BCC Monte Pruno sarà inaugurato, a Prato Perillo di Teggiano, venerdì 18 novembre p.v. alle 16:00.

Si intensifica, pertanto, la presenza dell’istituto di credito cooperativo nel centro del Vallo di Diano, unitamente alla Filiale sita in Località Pantano ed all’altra Cassa Self installata nel Centro Storico in Piazza Portello.

I numerosi soci e clienti di Teggiano potranno, quindi, usufruire di un comodo, elegante e moderno punto di contatto e di relazioni, che permetterà di operare in completa autonomia, con la consueta privacy e senza limiti di orario durante tutti i giorni della settimana, grazie proprio alla nuova Cassa Self di ultima generazione.

L’operazione della Banca Monte Pruno rientra nel progetto di ammodernamento e potenziamento dei servizi attraverso strumentazioni tecnologicamente avanzate e sempre più in linea con le esigenze della clientela, garantendo comfort e risparmio di tempo e segue le ultime due aperture realizzate a Salerno, in Corso Vittorio Emanuele, ed a Potenza in Via del Gallitello.