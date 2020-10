COMUNE DI SALERNO: STRETTA PER L’ACCESSO AGLI UFFICI DA PARTE DEL PUBBLICO

Con effetto dal 16.10.2020, e sino al 31.01.2021 l’accesso del pubblico presso tutti gli Uffici Comunali è limitato ad istanze/procedure per le quali l’utenza ritenga indispensabile la illustrazione in presenza, previo appuntamento/prenotazione da richiedersi telefonicamente/telematicamente, consentendo la presenza contemporanea di numero limitato di persone; ogni altra richiesta o presentazione di pratica dovrà essere prodotta unicamente per via telematica. Saranno altresì possibili, previo appuntamento con le stesse modalità, anche collegamenti con i dirigenti e con i funzionari, mediante videochiamata, in ogni caso, ai sensi dell’art. 263 della legge n. 77 /2020, conversione in legge del decreto rilancio, sarà necessario programmare gli appuntamenti per evitare assembramenti.

Resta confermato che sarà cura dei dirigenti impartire le disposizioni idonee a che lo svolgimento delle attività lavorative avvenga in sicurezza, a che sia garantito il distanziamento interpersonale dei lavoratori di almeno un metro, specie con riferimento alle postazioni lavorative nel medesimo ambiente e negli spazi comuni, limitando all’indispensabile gli spostamenti all’interno degli uffici, ad assicurare la ventilazione periodica degli ambienti, ad autorizzare la flessibità in orario di ingresso e conseguentemente in uscita , se necessario, per evitare assembramenti agli orologi marcatempo, imporre l’obbligo di utilizzo delle mascherine durante le ore di servizio in presenza, garantire un distanziamento interpersonale di almeno un metro.