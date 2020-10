UGO TOZZI (FDI): “COMUNE DI BATTIPAGLIA NON SOSPENDE TOSAP E COSAP”

Il responsabile provinciale degli enti locali di Fratelli d’Italia Ugo Tozzi solleva la problematica della mancata sospensione dei pagamenti di Tosap e Cosap nel Comune di Battipaglia. “E’ di poche ore fa la proroga del decreto agosto in relazione alla sospensione dei pagamenti di Tosap Cosap e altritributi comunali da parte del governo nazionale, prorogata quindi dal 31di ottobre al 31 di dicembre, ma l’amministrazione comunale di

Battipaglia resta sorda anche alle direttive nazionali.

Esercizi commerciali, venditori autorizzati del mercato e altri esercenti invece a Battipaglia continuano a pagare le tasse di occupazione suolo pubblico come se questo decreto non solo non fosse stato proprogato ma nemmeno mai reso operativo. In un periodo di profonda crisi economica, con l’ombra di un nuovo lockdown alle porte in Campania, con acquisti scesi a picco ebbene questa amministrazione continua a far pagare tasse e balzelli a chi forse tra qualche giorno non farà nemmeno più un caffè o venderà un po’ di minestra. Io resto allibito dall’indifferenza con la quale l’ente affronta la problematica economica e sociale della nostra città: invito la sindaca e la sua giunta ad attivarsi nel più breve

tempo possibile per rendere operativo questo decreto finendola di

nascondersi dietro procedure che non esistono. Cosa serve per applicare

una legge nazionale? Siamo all’abc della politica! Intervenire subito,

questo e’ l’obbligo amministrativo e soprattutto morale verso categorie

che stanno soffrendo e continuano a soffrire per le conseguenze di

questa pandemia.”