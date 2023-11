CONFINI SANT’EGIDIO-PAGANI, CARPENTIERI: “IL SINDACO DE PRISCO HA I SOLDI PER RISTORARCI?”

Il Sindaco De Prisco non può usare due pesi e due misure e fare finta che questo tema non esista. Parlare di cartelli stradali o di elenchi non trasferiti significa compiere un’opera di distrazione di massa da questo problema ben più serio e comunque imprescindibile per qualsiasi concreto sviluppo della vicenda. E questo perché, tra l’altro, da questo problema dipende anche la stabilità finanziaria del Comune di Sant’Egidio.”

Lo scrive il Consigliere Regionale Nunzio Carpentieri, già Sindaco del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino.