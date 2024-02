CONGRESSO FDI NAPOLI CITTA’. MARCO NONNO E’ IL NUOVO COORDINATORE CON IL 60% DEI VOTI

E’ l’ex Consigliere Regionale Marco Nonno il nuovo Coordinatore di Fdi per Napoli città: lo hanno deciso gli iscritti del partito di Giorgia Meloni che, oggi, hanno votato per il rinnovo dei dirigenti cittadini. Nonno, alla fine, ha ottenuto il 60% dei consensi, conquistando anche 7 componenti su 12 del Direttivo Cittadino. Con il congresso cittadino di Napoli, si conclude la lunga stagione dei congressi per il partito guidato in Campania dal Coordinatore Antonio Iannone. Adesso toccherà ai nuovi dirigenti provinciali condurre le trattative per la scelta dei candidati sindaco nei diversi comuni chiamati al voto, mentre il partito, dal livello nazionale a quello regionale, si potrà concentrare sulla definizione delle candidature in vista della prossima tornata con le Elezioni Europee dell’8 e 9 Giugno.

