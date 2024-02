PD SALERNO. BARONISSI E NOCERA SUPERIORE I NODI DA SCIOGLIERE PER LE COMUNALI 2024

Le eventuali Primarie per il Comune di Baronissi e la scelta di un candidato sindaco per il Comune di Nocera Superiore. Per la Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Salerno, in vista della prossima tornata per le Comunali di primavera, restano da sciogliere questi due nodi che hanno una valenza completamente diversa. A Baronissi un pezzo importante del Pd è già in campo con la candidatura a sindaco di Anna Petta e, quindi, ci sono da valutare numerosi aspetti, a cominciare da cio’ che una doppia candidatura lascerebbe sul territorio dove il Partito Democratico non sembra trovare pace. A Nocera Superiore, invece, non c’è un’amministrazione uscente a guida Pd ma si prospetta una campagna elettorale difficile dove, per affrontare il nome del Sindaco Cuofano, sarà necessario fare affidamento a chi ha un forte radicamento sul territorio.

