BELLIZZI. DIVORZIO TRA PELLEGRINO E MADDALO: A GIORNI LA PRESENTAZIONE DELLE DUE CANDIDATURE A SINDACO

Come anticipato nelle scorse settimane, la corrispondenza d’amorosi sensi tra il Presidente del Consiglio Comunale di Bellizzi Nicola Pellegrino ed il Consigliere Comunale Angelo Maddalo si è chiusa. Anche in malo modo. Il divorzio tra le due compagini politiche che, per qualche tempo, hanno provato a mettere insieme un progetto elettorale comunale è oramai ufficiale ed a giorni tanto Pellegrino quanto Maddalo dovrebbero presentare le rispettive candidature alla carica di Sindaco del Comune di Bellizzi. Acqua ed olio, dunque, non si sono miscelati, anche per le profonde differenze di appartenenza politica tra Pellegrino (da sempre all’interno del centro sinistra) e Maddalo (Dirigente Provinciale di Fratelli d’Italia). Nella prossima settimana, con la presentazione delle candidature a Sindaco di Pellegrino e di Maddalo si entrerà nel vico della campagna elettorale per le Comunali 2024 di Bellizzi. Volpe, intanto, prima di compiere qualsiasi passo ufficiale attende la conversione in legge del Decreto Elezioni nel quale è contenuta la norma che prevede il terzo mandato per i comuni sotto i 15mila abitanti.

