PIERO DE LUCA (PARTITO DEMOCRATICO): “PIENA SOLIDARIETA’ ALLA CGIL DI SALERNO”

“Piena solidarietà e vicinanza alla CGIL per il vile atto intimidatorio subito da quanti hanno imbrattato i muri della sede di Salerno con scritte No Vax.

Un gesto deprecabile che condanniamo con forza. L’ultimo di una lunga serie di azioni aggressive e squadriste nei confronti del Sindacato, che siamo certi non farà arretrare di un millimetro il suo impegno costante e il lavoro di quanti ogni giorno sostengono e difendono con forza libertà e valori democratici in Italia”. Lo ha dichiarato in una nota l’on. Piero De Luca.

