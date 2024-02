COMUNE DI CAMPAGNA. FDI CHIEDE AL SINDACO LUONGO DI CHIARIRE IL SUO RAPPORTO CON DE LUCA

“In merito all’ultima comunicazione effettuata tramite la sua pagina facebook dal Sindaco di Campagna, Biagio Luongo, proviamo rammarico, e per più questioni che proveremo ad elencare in maniera chiara:

– quando parla del presunto blocco dei fondi di sviluppo e coesione (FSC) per le regioni del sud, sbaglia, considerando che in più regioni del sud, vedi la Calabria, sono stati regolamentati gli accordi, anche dove non governa il cdx; ciò ci induce a pensare che il problema non è il colore politico o il posizionamento geografico, ma un malfunzionamento del sistema politico, nello specifico caso il “Sistema De Luca” come più volte è stato soprannominato dalla Magistratura o dai giornalisti.”

Lo scrivono i rappresentanti di FdI del Comune di Campagna

– ⁠Inoltre il Sindaco, piuttosto che prendere le distanze da un ormai stanco, se non poco lucido, Presidente, soprattutto in virtù delle considerazioni poco educate e per nulla istituzionali ed offensive, in particolar modo nei confronti di una donna, che precisiamo essere il Presidente del Consiglio, ne prende totalmente parte e con fierezza.

– ⁠Invitiamo il Sindaco Luongo ad una maggiore attenzione per la nostra città, invece di spalleggiare un individuo che aggredisce le Forze dell’Ordine, che utilizza toni poco istituzionali e ormai sempre più inadeguato.

Oltre a quanto detto, ci rendiamo disponibili ad un dibattito pubblico sul tema, anche in presenza dei cittadini, così da chiarire alcuni punti su dove risulta necessario concentrare le proprie energie e risorse, anche integrando l’argomento dei Fondi di Sviluppo e Coesione, che ricordiamo finanziano opere strategiche per i territori ed immediatamente cantierabili e su cui abbiamo la totale curiosità sui progetti cantierabili che provengono dalla nostra città.