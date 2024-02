ELEZIONI EUROPEE 2024. LE PROIEZIONI DEL VOTO SECONDO I SONDAGGI EUROPEI: CHI SALE, CHI SCENDE

Salgono i consensi a favore di Fratelli d’Italia, Rassemblement National e Alleanza Sahra Wagenknecht, nuovo partito della sinistra tedesca, in vista del voto per le Europee di giugno. È quanto emerge dalle proiezioni effettuate a metà febbraio da Europe Elects per il portale europeo “Euractiv”. Fratelli d’Italia, guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dovrebbe ottenere 25 seggi, due in più rispetto alla proiezione di fine gennaio di “Euractiv”. Meloni, che potrebbe candidarsi come candidata principale del partito alle elezioni, dovrebbe certificare così la supremazia di Fratelli d’Italia sulle altre forze di destra italiane, consolidando al contempo la sua influenza nel gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (Ecr), di cui è presidente. Positivo è anche l’andamento del Rassemblement National di Marine Le Pen che ottiene tre seggi in più rispetto alle proiezioni di fine gennaio, confermando una crescita costante dal 2019, dai 22 ai 29 seggi attuali. In questo computo vanno inclusi anche due seggi che spetteranno a L’avenir française, un partito di estrema destra affiliato al Rassemblement National. Tali risultati rafforzerebbero il controllo di Le Pen sul gruppo Identità e democrazia, la cui leadership attualmente appartiene alla Lega. Il partito di Matteo Salvini, invece, mostra un netto calo e otterrà otto seggi in meno rispetto ai 28 del 2019.

