CONGRESSO PROVINCIALE PD RINVIATO AL 16 DICEMBRE MA NON SI ANCORA DOVE

Il Congresso Provinciale del Partito Democratico, in origine in programma per l’11 Dicembre, è stato rinviato alla prossima settimana, esattamente per giovedi’ 16 Dicembre, ma non si conosce ancora il luogo dove sarà celebrato e l’orario. Sta di fatto che, alla fine, il Pd della Provincia di Salerno è stato costretto, per diverse ragioni tutt’altro che politiche, a decidere per uno slittamento dell’assemblea che si appresta a rieleggere l’unico candidato alla Segreteria Provinciale: l’attuale Segretario e capo staff del Sindaco Vincenzo Luciano. A sostenere la sua candidatura una lista unica, di oltre 100 nomi che, con ogni probabilità, verranno tutti inseriti all’interno della nuova assemblea provinciale che, all’inizio dell’attività congressuale, doveva essere composta al massimo da 90 membri. Il dato politico, pero’, è anche un altro: il Congresso Provinciale del Partito Democratico si terrà, esattamente, 48 ore prima dell’appuntamento con le Elezioni Provinciali del 18 Dicembre. Due importanti appuntamenti a ridosso uno dell’altro, quasi a voler far coincidere le due cose.

