IL GOVERNO PENSA ALLO STATO DI EMERGENZA FINO A GIUGNO 2022 PER SCONGIURARE POLITICHE ANTICIPATE

Uno stato di emergenza da prorogare fino a Giugno 2022: lo chiedono, all’interno del Governo Draghi, tutti i partiti del centro sinistra, a cominciare dal Movimento 5 Stelle, dal Partito Democratico e dal Ministro Speranza. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi si appresta all’ennesima virata per accontentare i partiti dopo che, nei giorni scorsi, aveva fatto sapere di voler chiudere al 31 Dicembre lo Stato di Emergenza. Ed, invece, no: si avvicina il voto per il Quirinale, si agitano gli animi in Parlamento e con uno stato di emergenza prorogato fino a giugno 2022 sarebbe scongiurato anche il voto anticipato per le Politiche. Insomma, una decisione che sta bene soprattutto ai partiti che, nei sondaggi, continuano a calare e che, alla vigilia del voto per il Presidente della Repubblica, sono preoccupati solo dagli effetti politici che le elezioni potrebbero avere.

Con la proroga dello stato di emergenza verrebbero mantenuti in funzione gli organismi istituiti per far fronte alla pandemia Covid, a partire dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, e dal Cts, Comitato tecnico scientifico.

