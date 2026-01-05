CONSIGLIO REGIONALE. FDI SI RIUNISCE IL 7 GENNAIO PER LA SCELTA DELLE COMMISSIONI

I Consiglieri Regionali di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale si ritroveranno mercoledi’ 7 Gennaio, a Napoli, all’interno delle stanze del Consiglio Regionale della Campania, per stabilire i nomi da indicare al Presidente del Consiglio Regionale per la composizione delle Commissioni Permanenti. Dopo l’elezione di Peppe Fabbricatore al prestigioso incarico di Vice Presidente del Consiglio Regionale, toccherà agli altri consiglieri scegliere i ruoli all’interno delle Commissioni: probabile che Pisacane possa optare per la Commissione Sanità, Ira Fele per quella Bilancio, Zecchino per la Commissione Statuto, Santangelo per Attività Produttive, l’ex Ministro Sangiuliano per quella Cultura.