CAVA DE’ TIRRENI, COMUNALI 2026. SERVALLI PUNTA SU GAROFALO PER LA SUCCESSIONE A PALAZZO DI CITTA’

E’ Antonella Garofalo la prima scelta di Vincenzo Servalli, Sindaco di Cava de’ Tirreni a scadenza del secondo mandato, per la sua successione a Palazzo di Città, in vista dell’appuntamento con le elezioni di primavera nel centro metelliano. E’ quanto emerge dalla riunione che, nel pomeriggio di ieri, all’interno di un noto albergo di Cava de’ Tirreni, lo stesso Servali ha convocato con alcuni esponenti politici dell’attuale maggioranza. Archiviata l’ipotesi di Armando Lamberti, adesso Servalli proverà ad avviare un dialogo con tutto il centro sinistra, a cominciare dal Partito Democratico che, pero’, sembra aver già ristretto la rosa dei nomi tra Accarino e Senatore. La strada, per l’attuale Sindaco, è tutta in salita, anche perchè non sarebbero in molti a gradire l’indicazione come candidata Sindaco dell’assessora Antonella Garofalo, candidata, alle ultime elezioni regionali, con la lista Avanti-Psi.

