CONSIGLIO REGIONALE. RICHIESTA DI ARRESTO PER GIOVANNI ZANNINI (FORZA ITALIA)

Corruzione e concussione: chiesto l’arresto del consigliere regionale della Campania Giovanni Zannini (Forza Italia), che però dovrà essere sottoposto a interrogatorio preventivo prima della decisione del gip. La Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha chiesto l’arresto per il consigliere Zannini, rieletto alle ultime elezioni con Forza Italia, ma prima in carica con la lista De Luca Presidente. Zannini è indagato per i reati di corruzione e concussione, nell’ambito di un’inchiesta della quale è stata chiesta la misura del divieto di dimora per gli imprenditori di Castel Volturno Paolo e Luigi Griffo, padre e figlio, titolari dell’azienda Spinosa Spa, specializzata nella produzione di mozzarella di bufala campana Dop e dei suoi derivati. Come previsto dalla Legge Nordio, però, la decisione sull’applicazione delle misure sarà decisa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere dopo l’interrogatorio cui saranno sottoposti i tre indagati il 4 febbraio prossimo.

Share on: WhatsApp