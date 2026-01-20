CONSIGLIO REGIONALE. RICHIESTA DI ARRESTO PER GIOVANNI ZANNINI (FORZA ITALIA)

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania

Corruzione e concussione: chiesto l’arresto del consigliere regionale della Campania Giovanni Zannini (Forza Italia), che però dovrà essere sottoposto a interrogatorio preventivo prima della decisione del gip. La Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha chiesto l’arresto per il consigliere Zannini, rieletto alle ultime elezioni con Forza Italia, ma prima in carica con la lista De Luca Presidente. Zannini è indagato per i reati di corruzione e concussione, nell’ambito di un’inchiesta della quale è stata chiesta la misura del divieto di dimora per gli imprenditori di Castel Volturno Paolo e Luigi Griffo, padre e figlio, titolari dell’azienda Spinosa Spa, specializzata nella produzione di mozzarella di bufala campana Dop e dei suoi derivati. Come previsto dalla Legge Nordio, però, la decisione sull’applicazione delle misure sarà decisa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere dopo l’interrogatorio cui saranno sottoposti i tre indagati il 4 febbraio prossimo.

Related Posts

Gennaio 19, 2026

ANGELICA SAGGESE: “MODIFICARE LA LEGGE CHE DEFINISCE I COMUNI MONTANI”

Gennaio 18, 2026

MICHELA ROSTAN (LEGA): “DOPO DUE MESI ATTENDIAMO ANCORA IL BILANCIO DEL PRESIDENTE FICO”

Gennaio 15, 2026

FERNANDO ERRICO (FORZA ITALIA): “I DATI GIMBE CERTIFICANO CHE IN CAMPANIA LA SANITA’ NON FUNZIONA”