ROBERTO FICO: “STOP ALLA PROCEDURA PER IL NUOVO DIRETTORE DELLA SCABEC”

“Le politiche culturali sono e restano centrali nell’azione della Regione Campania e con l’assessore Cutaia vogliamo imprimere un nuovo impulso mettendo in campo le soluzioni più adeguate, anche sul piano organizzativo. Proprio per questo abbiamo deciso di sospendere l’iter di individuazione del direttore generale della Scabec, per un ulteriore approfondimento sul rinnovo della governance della società.”
Lo annuncia il Presidente della Regione Campania Roberto Fico. 

Una scelta di responsabilità, nel solo interesse dell’intera comunità campana.

