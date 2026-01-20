OLEVANO SUL TUSCIANO. ATTIVATO IL SERVIZIO POLIS PER RILASCIO PASSAPORTI IN UFFICIO POSTALE

Anche il Comune di Olevano sul Tusciano potrà usufruire del servizio Polis per il rilascio dei Passaporti all’interno degli Uffici Postali. Per il centro guidato dal Sindaco Michele Ciliberti si tratta di un importante obiettivo raggiunto che, nelle prossime settimane, consentirà a tanti cittadini di evitare viaggi a Salerno, per ottenere il rilascio del passaporto o, anche, per il semplice rinnovo dello stesso. Il servizio Polis, infatti, nato in collaborazione tra il Ministero dell’Interno e Poste Italiane, ha scelto, tra gli altri, anche il Comune di Olevano sul Tusciano, per l’avvio dell’innovativo servizio di rilascio dei passaporti.
Gennaio 19, 2026