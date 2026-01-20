NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO: “CONTINUA CONTRASTO CONTRO ABBANDONO DEI RIFIUTI”

“A seguito dell’attività condotta dalla Polizia Municipale, sono state installate 3 delle 4 nuove postazioni di videosorveglianza ambientale previste sul territorio comunale.”
Lo annuncia Paolo De Maio, Sindaco del Comune di Nocera Inferiore. 

Le telecamere, posizionate nei punti più critici individuati grazie all’attività congiunta con il Servizio Ambiente ed Ecologia, avranno il compito di prevenire e contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti, migliorando la tutela dell’ambiente e il decoro urbano.
L’Amministrazione comunale prosegue con determinazione nel proprio impegno a promuovere comportamenti corretti e a sanzionare con severità gli incivili.
Si confida nella collaborazione e nel senso civico di tutti i cittadini.

