ATTILIO PIERRO ADERISCE UFFICIALMENTE A FORZA ITALIA: LA COMUNICAZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

I deputati del Gruppo Misto Davide Bergamini e Attilio Pierro sono entrati a far parte del gruppo di Forza Italia a Montecitorio. Lo ha annunciato in Aula la presidente di turno, Anna Ascani. I due eletti nei giorni scorsi erano usciti dalla Lega per aderire al gruppo Misto, sino all’annuncio odierno sul passio agli azzurri.

Attilio Pierro, eletto con la Lega nel collegio Uninominale della Camera Salerno Sud nel settembre del 2022, da qualche settimana aveva annuncia la sua adesione al Gruppo Misto, in aperta polemica con i dirigenti regionali del partito di Matteo Salvini, al termine delle elezioni Regionale del Novembre dello scorso anno.