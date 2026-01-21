CONSIGLIO REGIONALE. AL VIA IL LAVORO DELLA GIUNTA FICO CHE NON REPLICA AGLI ATTACCHI DI DE LUCA

Gli attacchi di Vincenzo De Luca al campo largo? “Io guardo al futuro, al lavoro della mia Giunta, del Consiglio e alla realizzazione di obiettivi importanti che riguardano il benessere delle persone”. Risponde cosi’ il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ai giornalisti che, a margine della seduta del Consiglio, gli chiedono di commentare le parole del suo predecessore e la possibilita’ che, alle Comunali di Salerno, il modello di campo largo utilizzato a Napoli e in Regione possa saltare.

“Noi stiamo lavorando sul programma che abbiamo presentato”, aggiunge Fico. Poco prima anche il presidente del Consiglio regionale, Massimiliano Manfredi, aveva fatto notare che “lo stato di salute del campo largo lo hanno testato i cittadini, dando a questa maggioranza oltre il 60% dei consensi, come accaduto al Comune di Napoli e nell’area metropolitana. Uno deve essere tifoso dello stesso progetto politico non a prescindere, ma sicuramente non a fasi alterne. Sappiamo che il campo largo non e’ uno schema praticabile ovunque per decreto regio, ma tutti si devono impegnare su quel lavoro politico che ci ha portato qui”.