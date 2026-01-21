ANGELICA SAGGESE: “CREARE UN RAPPORTO CON TUTTE LE FORZE POLITICHE”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano
default

“Oggi ho partecipato alla mia prima seduta di Consiglio Regionale nel ruolo di Assessore.

È stato un momento di grande emozione e responsabilità presentarsi al cospetto degli eletti dal popolo campano.
Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i Consiglieri regionali, in particolare, al Presidente del Consiglio Regionale Massimiliano Manfredi, e al Presidente della Giunta Regionale, Roberto Fico, per l’accoglienza e l’augurio di buon lavoro.”
Lo scrive Angelica Saggese, assessore regionale al lavoro ed esponente di Casa Riformista. 

Proseguo questo percorso consapevole delle sfide che ci attendono.
L’auspicio è di creare un dialogo costruttivo e costante con tutte le forze politiche, mettendo sempre al centro il futuro dei cittadini campani e lo sviluppo del territorio.

Related Posts

Gennaio 21, 2026

CONSIGLIO REGIONALE. AL VIA IL LAVORO DELLA GIUNTA FICO CHE NON REPLICA AGLI ATTACCHI DI DE LUCA

Gennaio 21, 2026

MASSIMILIANO MANFREDI (PD): “IL CAMPO LARGO PUO’ VIVERE ANCHE A SALERNO”

Gennaio 21, 2026

ATTILIO PIERRO ADERISCE UFFICIALMENTE A FORZA ITALIA: LA COMUNICAZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI