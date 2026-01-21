ANGELICA SAGGESE: “CREARE UN RAPPORTO CON TUTTE LE FORZE POLITICHE”

È stato un momento di grande emozione e responsabilità presentarsi al cospetto degli eletti dal popolo campano.

“Oggi ho partecipato alla mia prima seduta di Consiglio Regionale nel ruolo di Assessore.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i Consiglieri regionali, in particolare, al Presidente del Consiglio Regionale Massimiliano Manfredi, e al Presidente della Giunta Regionale, Roberto Fico, per l’accoglienza e l’augurio di buon lavoro.”

Proseguo questo percorso consapevole delle sfide che ci attendono.

L’auspicio è di creare un dialogo costruttivo e costante con tutte le forze politiche, mettendo sempre al centro il futuro dei cittadini campani e lo sviluppo del territorio.