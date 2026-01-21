NICOLA FRATOIANNI A SALERNO PER UN INCONTRO CON TUTTA AVS DOPO LE REGIONALI

Giovedì 22 Nicola Fratoianni sarà a Salerno, presso il Polo Nautico, per la prima iniziativa pubblica di AVS dopo le elezioni regionali. Il segretario di Sinistra Italiana affronterà tutti i temi di del momento, dalle crisi internazionali alle questioni nazionali su cui si incentra l’opposizione al governo Meloni, in un incontro pubblico dal titolo eloquente: “Salvare il mondo, cambiare l’Italia”. I lavori, che avranno inizio alle 18:30, saranno presieduti dai coordinatori provinciali di Sinistra Italiana e Verdi Europei, Titti Santulli e Dario Barbirotti. Sono previsti interventi delle organizzazioni giovanili di AVS, Spinelli per l’UGS e Iuliano per GEV, mentre il professore Conte parlerà del referendum sulla separazione delle carriere. All’appuntamento parteciperà tutta la rappresentanza istituzionale di AVS: dal consigliere regionale Andreozzi alla assessora Zabatta, dal deputato Mari all’europarlamentare Scuderi. Le conclusioni di Fratoianni sono previste per le 20,15.

