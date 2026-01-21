ATTILIO PIERRO (FI): “METTERO’ LA MIA ESPERIENZA AL SERVIZIO DEL PARTITO”

«La mia adesione a Forza Italia è frutto di una scelta ponderata e coerente con il mio percorso politico e parlamentare. Ringrazio la Lega per l’esperienza condivisa, ma oggi prendo atto di una Lega che, in Campania, risulta sempre più gestita da scelte politiche riconducibili al territorio di Caserta, allontanandosi progressivamente dalla condivisione, dal confronto e da una visione moderata dell’azione politica».

Così in una nota Attilio Pierro, annunciando la sua adesione a Forza Italia.

«Ho deciso di aderire a Forza Italia anche in virtù dell’operato e della linea politica portata avanti dal segretario nazionale Antonio Tajani, che ha dimostrato equilibrio, autorevolezza e un forte senso delle istituzioni, rafforzando il profilo centrista ed europeista del partito. Oggi Forza Italia rappresenta la vera casa dei moderati, capace di coniugare stabilità di governo, attenzione ai territori, sostegno al mondo produttivo e rispetto delle autonomie locali”, spiega.

«Metterò la mia esperienza parlamentare al servizio di Forza Italia e dei cittadini che rappresento, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un centrodestra unito, credibile e responsabile. In questo nuovo percorso potrò essere ancora più vicino alle istanze del territorio, rafforzando il dialogo con amministratori, categorie produttive e cittadini», conclude.

