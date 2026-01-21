MERCATO SAN SEVERINO. LA CONSIGLIERA COMUNALE ELIANA LANDI ADERISCE A FORZA ITALIA

Nella giornata di ieri ho ricevuto dal coordinatore regionale di Forza Italia, l’on. Fulvio Martusciello, la nomina a Commissario cittadino del partito, incarico che accolgo con senso di responsabilità e con la determinazione di chi crede ancora in una politica fatta di contenuti, coerenza e visione.

Lo scrive, in una nota, la consigliera comunale di Mercato San Severino Eliana Landi.

Le idee che da sempre contraddistinguono il mio impegno politico sono moderate, coerenti con i valori fondanti di Forza Italia, ed è con questo spirito che lavorerò insieme al direttivo cittadino, che nelle prossime ore prenderà forma. Un lavoro che sarà improntato al confronto, alla serietà e alla costruzione di una proposta politica credibile e concreta per la nostra città.

Il contributo che Forza Italia proporrà per la comunità sarà attivo e fattuale, come d’altronde, singolarmente e con il nostro gruppo consiliare, abbiamo sempre fatto, anche dai banchi dell’opposizione.

Forza Italia è da sempre un partito che pone al centro la libertà ed il rispetto delle istituzioni: su questi valori vigileremo con attenzione, in attesa di comprendere fino a che punto questa maggioranza riuscirà a mantenere una sintesi politica che vada oltre la semplice tenuta degli assetti attuali.

Un ringraziamento sincero va al coordinatore regionale Fulvio Martusciello e a tutto il coordinamento provinciale di Forza Italia per la fiducia e il sostegno dimostrati.