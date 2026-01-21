REGIONE CAMPANIA. COMMISSIONI, ACCORDO TRA I PARTITI: 3 AL PD, 1 M5S, 1 PER FICO PRESIDENTE, AVANTI-PSI, CASA RIFORMISTA E A TESTA ALTA

Adesso c’è anche l’accordo sulla ripartizione delle Presidenze delle Commissioni Consiliari tra i partiti della maggioranza del Presidente Roberto Fico: 3 andranno al Partito Democratico, 1 per il M5S, Fico Presidente, Avanti Psi, A Testa Alta e Casa Riformista. Restano fuori dalla distribuzione delle Presidenze di Commissioni Alleanza Verdi Sinistra e Noi di Centro di Clemente Mastella. Pare che, ieri, al termine della seduta del Consiglio Regionale, il Presidente Roberto Fico abbia dato una sorta di ultimatum ai partiti: indicare membri e Presidenti di Commissione entro il fine settimana, altrimenti, a rischio, l’approvazione in tempi rapidi del Bilancio di Previsione.

