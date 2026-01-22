FORZA ITALIA. ROBERTO OCCHIUTO: “NO A CANDIDATURA A COORDINATORE, LAVORO PER UNIRE NON PER DIVIDERE”

“L’ultimo dei miei pensieri è dividere Forza Italia o far battaglie all’interno del partito. Pongo delle questioni di merito sulla necessità di rafforzare il centrodestra a partire da FI, attraverso il recupero di un pensiero riformista e liberista che in questo Paese non è pienamente rappresentato”. Lo ha detto il governatore della Calabria ed esponente di Forza Italia Roberto Occhiuto, arrivando a Milano alla presentazione del libro di Claudio Cerasa, ‘L’Antidoto’. “Non sono interessato a guerre da svolgere nei congressi di partito – ha sottolineato – Contatti con la famiglia Berlusconi? La sento di tanto in tanto”. “So che incontrano moltissimi dirigenti di Forza Italia, non solo me. Guardano a Forza Italia come la creatura che il loro papà ha creato con grande amore – ha spiegato a proposito della famiglia Berlusconi -. Vorrebbero che Forza Italia restasse il partito innovativo che Berlusconi creò. Oggi forse quell’innovazione andrebbe resa più attuale e io credo che l’interesse della famiglia sia unicamente questo. Non hanno nessun interesse a sposare l’una o l’altra causa, perché non ci sono contrapposizioni dentro Forza Italia”.

