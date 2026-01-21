MASSIMILIANO MANFREDI (PD): “IL CAMPO LARGO PUO’ VIVERE ANCHE A SALERNO”

Come “è avvenuto in tutti centri della Campania ma anche in altre località di Italia mi auguro che il campo largo possa vivere anche a SALERNO”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, rispondendo alle domande dei giornalisti, a margine dei lavori del Consiglio regionale, sulle dimissioni del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli che avrebbero aperto le porte alla prossima candidatura dell’ex presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca. “Il sindaco Napoli è una ottima persona e un ottimo sindaco. Le ragioni delle sue dimissioni? Dovete chiedere lui”.

Share on: WhatsApp