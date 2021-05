CONTE SENZA PIATTAFORMA: ROUSSEAU CONFERMA LO STOP AI SERVIZI PER IL M5S

Proprio alla vigilia del ritorno, in prima fila, alla guida del rinnovato Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, la piattaforma Rousseau, motore del successo elettorale del M5S, con una email inviata a tutti i parlamentari eletti, ha confermato che i servizi, prima forniti in maniera quotidiana, adesso saranno ridotti con una cadenza mensile. Ancora una volta, nella lettera indirizzata ai Parlamentari, si fa riferimento alla grave situazione finanziaria nella quale l’associazione si trova a causa dei ritardati e mancati pagamenti da parte del M5S per la fornitura dei servizi digitali. Conte, dunque, al suo rientro sulla scena dovrà, necessariamente, fare a meno della storica piattaforma del M5S; Casalleggio Jr, intanto, potrebbe anche affiancare e sostenere i fuoriusciti dal Movimento dopo il voto sulla fiducia al Governo Draghi.

