SALERNO, COMUNALI 2021. TUTTI IN ATTESA DI FORZA ITALIA E LEGA: COSA FARANNO ?

Archiviata la candidatura di Michele Tedesco, che era riuscito a mettere insieme i pezzi del centro sinistra fuoriusciti dalla maggioranza del Sindaco Vincenzo Napoli con gli esponenti di Forza Italia e Lega, adesso per questi due partiti riparte il percorso per individuare alleanze e nomi di potenziali candidati da sostenere per le prossime elezioni comunali di Salerno. Forza Italia è in attesa di definire la questione delle nomine provinciali: sempre piu’ probabile che alla guida del partito degli Azzurri venga confermato Enzo Fasano, affiancato, pero’, da un altro parlamentare che pare essere Gigi Casciello. In casa Lega il Coordinatore Provinciale Attilio Pierro attende di conoscere anche gli sviluppi delle trattative a livello regionale dove la Lega ha rivendicato la candidatura per il Comune di Caserta, chiedendo il sostegno a tutti gli altri partiti del centro destra. Siamo all’inizio di una settimana decisiva ? Difficile, molto improbabile: per Lega e Forza Italia i tempi di una decisione definitiva sulle comunali di Salerno sembrano ancora lunghi.

