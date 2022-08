CORRADO MATERA: “PIERO DE LUCA NEL NUOVO PARLAMENTO GARANZIA PER TUTTA LA PROVINCIA”

Stiamo vivendo un tornante della storia complesso e di estrema difficoltà per il Paese e a maggiore ragione per il Sud. È un momento, più che in qualsiasi altra stagione del passato, nel quale vanno compiute e definite le giuste scelte. La riduzione dei parlamentari renderà maggiore la distanza tra il Parlamento e i territori, che potranno essere tutelati e crescere solo se nelle Camere andranno uomini competenti, autorevoli e veri conoscitori delle innumerevoli e problematiche ansie e preoccupazioni che quotidianamente la nostra gente vive.

Lo scrive il Consigliere Regionale Corrado Matera.

È innanzitutto sulla scorta di queste considerazioni politiche che agiremo e ci adopereremo per stare a fianco, in questa decisiva campagna elettorale, con orgoglio e grande convinzione, all’on. Piero De Luca, capolista del PD alla Camera dei deputati nella lista proporzionale nella circoscrizione Salerno- Avellino. Per chi conosce, come me, le qualità umane e politiche di Piero De Luca, la sfida che ci attende è ancora più appassionante e straordinaria. In questi anni, Piero ha lavorato con slancio e concretezza alla soluzione delle urgenze e delle emergenze dei nostri territori. La sua presenza in Parlamento, la sua preparazione culturale e politica, saranno motivo di garanzia per tutti noi. Per questo saremo con lui in segno di amicizia, di condivisione e soprattutto per ciò che ha fatto e che, sono sicuro, continuerà a fare per l’intero territorio della

Provincia di Salerno. Uniti per Piero De Luca.