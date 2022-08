ERNESTO SICA: “NOI MODERATI, ENTRO DOMANI IN ARRIVO IMPORTANTI NOVITA'”

“Entro domani ci saranno importanti novità per la lista Noi Moderati”. Ad annunciarlo Ernesto Sica, Responsabile Nazionale dell’Udc per le campagne elettorali, che ha ricevuto anche l’incarico di redigere e presentare le liste dell’area moderata del centro destra per la Provincia di Salerno e di Avellino. Da giorni Sica, che fa la spola tra Salerno e Roma, è al lavoro per individuare le migliori candidature da presentare per le prossime elezioni politiche del 25 Settembre. Intanto per il Segretario Nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa pare che si sia aperta una importante opportunità per ottenere un collegio maggioritario: la soluzione potrebbe riguardare proprio la Regione Campania dove all’area centrista saranno riservati ben 3 collegi uninominali.

