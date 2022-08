FISCIANO. IL COMUNE OTTIENE FINANZIAMENTO PER NUOVI ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA

“Il Comune di Fisciano è stato ammesso al finanziamento per la realizzazione di un nuovo edificio da destinare ad asilo nido e scuola per l’infanzia per euro 994.058,00.

L’area di intervento è ubicata in via Rocco Pecoraro, alla frazione Bolano, e consentirà la riqualificazione dell’area ex prefabbricati, oltre che al potenziamento dell’offerta nidi sul territorio comunale.”

Lo annuncia Vincenzo Sessa, Sindaco del Comune di Fisciano.

Assicurare il diritto all’istruzione per i più piccoli, è un elemento fondamentale per rimuovere quanti più ostacoli al lavoro femminile e sostenere le famiglie con azioni mirate e concrete.