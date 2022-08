DE LUCA E QUEL RIMPASTO IN GIUNTA DA FARE DOPO LE POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE

Sarà un fine settembre di trambusto all’interno della Giunta Regionale della Campania perchè, oramai, è annunciato che il Presidente De Luca, al termine della tornata elettorale per le Politiche del 25 settembre, procederà ad un rimpasto, quello che lo condurrà, con ogni probabilità, alle elezioni del 2025. In attesa dell’ok sul terzo mandato, De Luca deve fare i conti con alcune forze politiche, come l’area di Mastella ed Italia Viva, che hanno preso strade diverse: in campo, con ogni probabilità, come candidato ci sarà anche l’attuale assessore all’agricoltura Nicola Caputo che, in caso di elezione – ma anche in caso di mancata elezione – non manterrà il suo attuale ruolo. Discorso simile ma non identico per l’assessore Casucci, quota Mastella: il sindaco di Benevento non porterà acqua al mulino del Partito Democratico, quindi anche per lui è in arrivo una sostituzione. E c’è poi, tutto aperto, il discorso interno al Partito Democratico ed a quanti, all’interno della stessa maggioranza, hanno condiviso le scelte del Commissario Francesco Boccia. Insomma, sul tavolo tante questioni aperte che, statene certi, verranno chiuse solo dopo le elezioni politiche del prossimo 25 Settembre.

