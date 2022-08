NEL PD EVA AVOSSA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI AD UNA CANDIDATURA DI SERVIZIO AL SENATO

Eva Avossa, deputato uscente del Partito Democratico, è destinata a chiudere la sua esperienza da Parlamentare il prossimo 25 Settembre. Da deputato in carica del Pd, subentrata dopo le dimissioni dell’ex Ministro Marco Minniti, l’ex Vice Sindaco del Comune di Salerno si è ritrovata candidata al posto numero 3 nella lista proporzionale del Senato, alle spalle di Susanna Camusso e di Federico Conte – destinato ad essere sostituito da un altro nome di Leu. Nessun collegio uninominale, nessuna candidatura in una posizione utile per l’elezione ma una semplice testimonianza per la Avossa, unica donna parlamentare della Provincia di Salerno nel Partito Democratico.

